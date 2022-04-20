Во сколько обходится Казахстану один военный парад

Один парад обходится в среднем на сумму более 4 млрд тенге, – рассказал в кулуарах Мажилиса Руслан Жаксылыков.

Журналисты поинтересовались у главы Минобороны, можно ли скромнее проводить парады, чтобы не тратить так много денег из бюджета, на что министр ответил вопросом.

Скромнее – это просто прохождение с песней? Руслан Жаксылыков

Напомним, в 2022 году в Казахстане не будет военного парада. Ранее Руслан Жаксылыков рассказал, почему было принято такое решение.

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Но позднее глава Минобороны сообщил, что это временно, и в будущем такие парады будут проводить.