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Законодательство РК
13:35 20.04.2022

Во сколько обходится Казахстану один военный парад

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков рассказал, во сколько Казахстану обходится один военный парад, передает корреспондент Zakon.kz.
Один парад обходится в среднем на сумму более 4 млрд тенге, – рассказал в кулуарах Мажилиса Руслан Жаксылыков.

Журналисты поинтересовались у главы Минобороны, можно ли скромнее проводить парады, чтобы не тратить так много денег из бюджета, на что министр ответил вопросом.

Скромнее – это просто прохождение с песней?Руслан Жаксылыков

Напомним, в 2022 году в Казахстане не будет военного парада. Ранее Руслан Жаксылыков рассказал, почему было принято такое решение.

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Но позднее глава Минобороны сообщил, что это временно, и в будущем такие парады будут проводить.

Вы понимаете, что парад – это одно из изъявлений патриотических чувств. Вы знаете, что у нас была пандемия, не было необходимости. Сейчас мы занимаемся повышением боевой готовности. В следующем году, когда будет достаточная экономическая ситуация и все остальное, мы будем проводить парад.Руслан Жаксылыков
Тамила Языкова
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