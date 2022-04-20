13:35 20.04.2022
Во сколько обходится Казахстану один военный парад
Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков рассказал, во сколько Казахстану обходится один военный парад, передает корреспондент Zakon.kz.
Один парад обходится в среднем на сумму более 4 млрд тенге, – рассказал в кулуарах Мажилиса Руслан Жаксылыков.
Журналисты поинтересовались у главы Минобороны, можно ли скромнее проводить парады, чтобы не тратить так много денег из бюджета, на что министр ответил вопросом.
Скромнее – это просто прохождение с песней?Руслан Жаксылыков
Напомним, в 2022 году в Казахстане не будет военного парада. Ранее Руслан Жаксылыков рассказал, почему было принято такое решение.
Но позднее глава Минобороны сообщил, что это временно, и в будущем такие парады будут проводить.
Вы понимаете, что парад – это одно из изъявлений патриотических чувств. Вы знаете, что у нас была пандемия, не было необходимости. Сейчас мы занимаемся повышением боевой готовности. В следующем году, когда будет достаточная экономическая ситуация и все остальное, мы будем проводить парад.Руслан Жаксылыков