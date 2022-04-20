13:59 20.04.2022
В Казахстане будут реформировать нацхолдинг «Зерде»
Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин рассказал про реформирование Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде», передает корреспондент Zakon.kz.
Если вопрос стоит в реформировании, нам задание только пришло. Сейчас мы будем рассматривать и предлагать правительству наиболее эффективный способ.Багдат Мусин
При этом министр отметил, что эффективность компаний, которые входят в холдинг, возросла.
Если сейчас Счетный комитет на это указывает, то мы опять сядем и будем смотреть, как можно повышать эффективность или реформировать холдинг «Зерде». Около 10-15 компаний в Казахстане занимаются цифровизацией. Участие разных компаний усиливает нас, потому что у каждого есть своя точка зрения, каждый делает свою работу. За внедрение архитектурного подхода отвечал холдинг «Зерде».Багдат Мусин
15 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову и поручил реформировать Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», который, как было отмечено, не является достаточно эффективным.
Токаев поручил реформировать нацхолдинг «Зерде»
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