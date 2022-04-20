В Казахстане будут реформировать нацхолдинг «Зерде»

Если вопрос стоит в реформировании, нам задание только пришло. Сейчас мы будем рассматривать и предлагать правительству наиболее эффективный способ. Багдат Мусин

При этом министр отметил, что эффективность компаний, которые входят в холдинг, возросла.

Если сейчас Счетный комитет на это указывает, то мы опять сядем и будем смотреть, как можно повышать эффективность или реформировать холдинг «Зерде». Около 10-15 компаний в Казахстане занимаются цифровизацией. Участие разных компаний усиливает нас, потому что у каждого есть своя точка зрения, каждый делает свою работу. За внедрение архитектурного подхода отвечал холдинг «Зерде». Багдат Мусин

15 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову и поручил реформировать Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», который, как было отмечено, не является достаточно эффективным.