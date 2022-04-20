Народ Казахстана может спать спокойно – глава Минобороны

Глава Минобороны сообщил, что он лично проверил уровень подготовки Вооруженных сил Казахстана. Недавно были закончены военные учения, а сейчас проводится анализ.

Я бы хотел сказать, что народ Казахстана может спать спокойно. Есть проблемы, но они решаются. Идет процесс повышения боевых возможностей, материально-технического обеспечения. Руслан Жаксылыков

Министр также рассказал, появится ли на севере Казахстана региональное командование.

«Есть целая стратегия национальной безопасности, есть концепция построения Вооруженных сил, есть стратегические направления. Будет необходимость – будет создано региональное командование на севере. На сегодняшний день мы считаем, что в создании как такового регионального командования пока нет необходимости. Ведь этот регион входит в состав регионального командования «Астана», – сказал Жаксылыков.

Напомним, Руслан Жаксылыков был назначен министром обороны 19 января 2022 года. Его предшественника Мурата Бектанова задержали 21 февраля. Генеральной прокуратурой в отношении экс-министра было начато досудебное расследование по факту бездействия по службе.