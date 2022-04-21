Астрологи назвали однолюбов среди представителей знаков зодиака

По информации 5-tv.ru, есть люди, уверенные в том, что любовь случается лишь единожды.

Весы

Люди этого знака очень требовательны и потому относятся к романтическим начинаниям трепетно. Они долго присматриваются к своему избраннику, так как их легко ранить. Это не те, из-за кого разбиваются чужие семьи и союзы. Зато если Весы встречают настоящую любовь, будут верны ей до конца.

Близнецы

Представители этого знака очень влюбчивы, но всей душой отдаются чувству один раз. Если заветный союз не сложился, то они до конца своей жизни будут сравнивать свою новую пассию с той самой. В любовь они ныряют, как в омут с головой, и готовы на все ради любимого человека.

Овен

Овны — настоящие собственники. Они могут проявлять симпатию, но если влюбляются, то просто теряют голову. Смириться с расставанием они не могут, долго пытаются вернуть свое счастье. Если это не удается, они надолго замыкаются в себе и страдают по утраченной любви.

Рак

Раки очень эмоциональны, они искренне верят в любовь с первого взгляда. Часто могут любить безответно лишь потому, что им кажется, что они недостойны внимания своего избранника. Нередко их любовь ходит где-то рядом, а они страдают от одиночества.