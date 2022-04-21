09:36 21.04.2022
Генерал-майор Кайдар Каракулов освобожден из изолятора
Фото: sarbaz.kz
Задержанный 19 апреля генерал-майор Кайдар Каракулов освобожден из изолятора. Об этом сообщили в Военно-следственном управлении Следственного департамента МВД РК, передает Zakon.kz.
Каракулов освобожден из ИВС помощником Генерального прокурора в связи с отсутствием необходимости избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.Военно-следственное управление Следственного департамента МВД РК
Как отмечается, досудебное расследование продолжается.
Напомним, в марте 2022 года Кайдар Каракулов был освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Юг». 19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в пос. Саракемир Байзакского района Жамбылской области он был признан подозреваемым по ст. 453 УК РК («Халатность») и водворен в ИВС.
Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов
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