11:06 21.04.2022
Массовое отравление студентов в Рудном – начато расследование
Фото: Zakon.kz
20 апреля в одном из колледжей Рудного произошло массовое отравление – 72 первокурсника пожаловались на тошноту и рвоту. Полиция начала досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
Cтуденты Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. Десять человек были госпитализированы.
Зафиксировано массовое обращение студентов. В основном в легкой и средней степени тяжести. Большинство обходится амбулаторным лечением. Им промыли желудки, оказали первую помощь, отпустили, – рассказали в областном управлении здравоохранения.
В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 304 УК РК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».