Массовое отравление студентов в Рудном – начато расследование

Cтуденты Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. Десять человек были госпитализированы.

Зафиксировано массовое обращение студентов. В основном в легкой и средней степени тяжести. Большинство обходится амбулаторным лечением. Им промыли желудки, оказали первую помощь, отпустили, – рассказали в областном управлении здравоохранения. В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 304 УК РК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».