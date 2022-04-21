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Законодательство РК
11:06 21.04.2022

Массовое отравление студентов в Рудном – начато расследование

отравление студентов, досудебное расследование Фото: Zakon.kz
20 апреля в одном из колледжей Рудного произошло массовое отравление – 72 первокурсника пожаловались на тошноту и рвоту. Полиция начала досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Cтуденты Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. Десять человек были госпитализированы.

Зафиксировано массовое обращение студентов. В основном в легкой и средней степени тяжести. Большинство обходится амбулаторным лечением. Им промыли желудки, оказали первую помощь, отпустили, – рассказали в областном управлении здравоохранения.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 304 УК РК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

Анастасия Московчук
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