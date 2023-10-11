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Отравление студентов в Усть-Каменогорске: начато досудебное расследование

Отравление студентов в Усть-Каменогорске: начато досудебное расследование Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске завели уголовное дело по факту отравления десяти первокурсников в столовой колледжа, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование ведется в отношении арендатора столовой в связи с возможным нарушением санитарных правил или гигиенических нормативов.

"По данному факту 11 октября т.г. Ульбинским отделом полиции УП Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по ст. 304 ч. 1 УК РК "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". Назначены необходимые экспертизы и лабораторные исследования, по результатам которых будет принято соответствующее решение", – говорится в сообщении УП.

Ранее сообщалось, что первокурсников КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" на скорой помощи доставили в Центр матери и ребенка. Всем студентам поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция" под вопросом. Пациентов после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

В Рудном в горно-технологическом колледже в прошлом году произошел похожий инцидент. Из-за несоблюдения санитарных норм в столовой отравилось 14 студентов. 7 августа 2023 года суд вынес приговор руководителю ТОО "S-Salta", которая арендовала столовую в колледже.

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