Аймагамбетов о крупном пожаре в павлодарской школе: Это уже не первый случай

Надо сказать, что это уже не первый случай. Поэтому нами было дано поручение провести полную проверку всех организаций образования, потому что противопожарные мероприятия должны соблюдаться. Когда школу принимают в эксплуатацию, и после ремонта, и перед началом нового учебного года обязательно должны быть акты, в том числе от противопожарных служб. Поэтому я думаю, что такие справки и акты были, и теперь будет проводиться расследование, которое покажет, в связи с чем было это возгорание. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов

Также он высказался об учительнице, которая пострадала при пожаре.

По той информации, что имеется у меня, ожогов и пострадавших нет, за исключением одной учительницы, у которой психологическая проблема, связанная с этой ситуацией. Ей оказывается психологическая помощь. Асхат Аймагамбетов

На вопрос, что делать с учениками и где они продолжат обучение, глава МОН ответил, что будет проведена проверка здания школы, а обучение временно будет проходить в дистанционном формате.

Сейчас будет проведено обследование самого здания. Полностью. Соответствующие службы посмотрят, или это проводка, или другие причины. Если выяснится, что опасности для дальнейшего обучения нет, то дети могут продолжить обучение. Короткий промежуток времени они могут обучаться дистанционно. Если выяснится, что это здание непригодно, акимат будет принимать меры для того, чтобы эти дети могли продолжать обучение в других организациях с учетом логистики, близости и так далее. Асхат Аймагамбетов

Ранее сообщалось, что в Павлодаре в общеобразовательной школе № 28 тушат крупный пожар. Сообщение о пожаре поступило в 08:04.