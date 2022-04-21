Будем разбираться – Аймагамбетов про отравление студентов в Рудном

Будет проведено расследование и по результатам будут приняты меры. Сейчас необходимо разобраться. Просто так говорить было бы не совсем правильно, – сказал глава МОН в кулуарах cената.

20 апреля более 70 учащихся Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. А 10 студентов были госпитализированы.

Позднее в Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 304 УК РК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».