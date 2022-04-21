Массовое отравление в Рудном: проводится проверка столовой

Состояние пострадавших стабильное, средней степени тяжести. Все пострадавшие связывают свое заболевание с питанием в столовой колледжа. Об этом рассказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

В ходе проверки отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывов для лабораторных исследований, также обследован персонал пищеблока. Результаты лабораторных исследований находятся в работе. Специалистами проводятся противоэпидемические мероприятия в очаге. Представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев

В рамках уголовного дела, возбужденного Управлением полиции города Рудный, Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля начата внеплановая проверка в отношении столовой, арендуемой частным лицом ТОО «S_SALTA».

Напомним, 20 апреля в городе Рудный Костанайской области зарегистрирован случай группового заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов Рудненского горно-технологического колледжа.