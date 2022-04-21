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Законодательство РК
17:24 21.04.2022

Массовое отравление в Рудном: проводится проверка столовой

отравление Фото: Zakon.kz
За медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 35 студентов. Из них – 14 человек госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит». Остальным назначено амбулаторное лечение, передает Zakon.kz.

Состояние пострадавших стабильное, средней степени тяжести. Все пострадавшие связывают свое заболевание с питанием в столовой колледжа. Об этом рассказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

В ходе проверки отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывов для лабораторных исследований, также обследован персонал пищеблока. Результаты лабораторных исследований находятся в работе. Специалистами проводятся противоэпидемические мероприятия в очаге.Представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев

В рамках уголовного дела, возбужденного Управлением полиции города Рудный, Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля начата внеплановая проверка в отношении столовой, арендуемой частным лицом ТОО «S_SALTA».

Напомним, 20 апреля в городе Рудный Костанайской области зарегистрирован случай группового заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов Рудненского горно-технологического колледжа.

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