«Огнище»: Imanbek выпустил новый клип с американской певицей

Видеоклип на новую композицию Married to your melody появился на YouTube-канале музыкального продюсера утром 22 апреля.

Днем ранее Imanbek анонсировал выход видеоклипа.

Какая шикарная песня. Imanbek ты крут! Жду твои новые песни. Красота. Песня и клип просто шикарные. Grammy не за горами. Песня запала в душу, – поделились впечатлениями комментаторы под публикацией музыканта в Instagram.

Напомним, Imanbek приобрел известность после того, как получил Grammy за ремикс песни Roses американского исполнителя SAINt JHN.

Ранее Imanbek анонсировал мировое турне по Европе и США. С апреля по сентябрь он выступит в 24 городах: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Вашингтоне, Торонто и др.