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10:04 22.04.2022

«Огнище»: Imanbek выпустил новый клип с американской певицей

новый видеоклип, совместная работа Фото: Instagram.com/imanbekmusic
Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов (Imanbek) выпустил новый видеоклип с американской певицей Салем Илезе (Salem Ilese), сообщает Zakon.kz.

Видеоклип на новую композицию Married to your melody появился на YouTube-канале музыкального продюсера утром 22 апреля.

Днем ранее Imanbek анонсировал выход видеоклипа.

  • Какая шикарная песня.

  • Imanbek ты крут! Жду твои новые песни.

  • Красота. Песня и клип просто шикарные.

  • Grammy не за горами.

  • Песня запала в душу, – поделились впечатлениями комментаторы под публикацией музыканта в Instagram.

Напомним, Imanbek приобрел известность после того, как получил Grammy за ремикс песни Roses американского исполнителя SAINt JHN.

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Ранее Imanbek анонсировал мировое турне по Европе и США. С апреля по сентябрь он выступит в 24 городах: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Вашингтоне, Торонто и др.

Анастасия Московчук
Иманбек
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