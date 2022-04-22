Крупный пожар в павлодарской школе: возбуждено уголовное дело

Материалы по факту пожара в настоящее время расследуются. Предварительная причина произошедшего пожара – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов. То есть нестандартных электрических удлинителей. Возбуждено уголовное дело. Начальник Управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлан Турегелдиев

По его словам, внеплановые проверки после данного происшествия в Павлодаре не планируются, потому что в соответствии с критериями оценки степени риска все объекты образования проверяются с февраля по май месяцы.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время в плановом режиме проводятся проверки всех объектов образования, так как все они относятся к высокой степени риска.

На первое полугодие запланировано порядка 8 тыс. объектов. Уже больше половины из них проверено. Можно говорить, что к концу мая – началу июня будут обобщенные результаты всех проверок. Ерлан Турегелдиев

По его словам, по выявленным нарушениям руководителям объектов образования вручаются предписания, даются сроки на их устранение, указывается ответственность за их неисполнение.

И до начала учебного года эти все объекты образования, получившие предписания, будут проверены контрольно. Ерлан Турегелдиев

21 апреля в Павлодаре в общеобразовательной школе № 28 произошел крупный пожар.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в тот же день прокомментировал данное происшествие. По его словам, это не первый случай, поэтому было дано поручение провести полную проверку всех организаций образования.