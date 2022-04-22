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Законодательство РК
14:50 22.04.2022

Какие предметы и вещества запрещено проносить в аэропорты, вокзалы и метро

утверждены запрещенные предметы Фото: Zakon.kz
Приказом МИИР РК от 18 апреля 2022 года утвержден перечень объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр веществ и предметов, запрещенных ко вносу на объекты транспортной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли:

  • Взрывные и иные смертоносные устройства, взрывчатые вещества.

  • Радиоактивные вещества.

  • Наркотические вещества.

  • Легковоспламеняющиеся жидкости и вещества.

  • Воспламеняющиеся твердые вещества.

  • Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества.

  • Инфекционно или биологически опасные материалы.

  • Едкие и коррозирующие вещества.

  • Все виды огнестрельного оружия и боеприпасы.

  • Колющее и режущее оружие.

Как отмечается, досмотр на наличие вышеперечисленных предметов производится во всех аэропортах, аэродромах, ж/д вокзалах, автовокзалах, аэродромах РК, морском порту Актау, а также в метро Алматы.

При этом досмотру не подлежит ряд должностных лиц, среди которых:

  • президент РК;

  • премьер-министр, его заместитель и министры;

  • председатели Сената и Мажилиса;

  • госсекретарь;

  • руководитель АП;

  • председатели КС, ВС и Высшего Судебного Совета, Нацбанка, КНБ;

  • Генеральный прокурор;

  • секретарь Совета Безопасности и ряд других.

Приказ вводится в действие со 2 мая 2022 года.

Лариса Черненко
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