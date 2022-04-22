Какие предметы и вещества запрещено проносить в аэропорты, вокзалы и метро
Так, в перечень вошли:
Взрывные и иные смертоносные устройства, взрывчатые вещества.
Радиоактивные вещества.
Наркотические вещества.
Легковоспламеняющиеся жидкости и вещества.
Воспламеняющиеся твердые вещества.
Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества.
Инфекционно или биологически опасные материалы.
Едкие и коррозирующие вещества.
Все виды огнестрельного оружия и боеприпасы.
Колющее и режущее оружие.
Как отмечается, досмотр на наличие вышеперечисленных предметов производится во всех аэропортах, аэродромах, ж/д вокзалах, автовокзалах, аэродромах РК, морском порту Актау, а также в метро Алматы.
При этом досмотру не подлежит ряд должностных лиц, среди которых:
президент РК;
премьер-министр, его заместитель и министры;
председатели Сената и Мажилиса;
госсекретарь;
руководитель АП;
председатели КС, ВС и Высшего Судебного Совета, Нацбанка, КНБ;
Генеральный прокурор;
секретарь Совета Безопасности и ряд других.
Приказ вводится в действие со 2 мая 2022 года.