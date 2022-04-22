Какие предметы и вещества запрещено проносить в аэропорты, вокзалы и метро

Так, в перечень вошли:

Взрывные и иные смертоносные устройства, взрывчатые вещества.

Радиоактивные вещества.

Наркотические вещества.

Легковоспламеняющиеся жидкости и вещества.

Воспламеняющиеся твердые вещества.

Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества.

Инфекционно или биологически опасные материалы.

Едкие и коррозирующие вещества.

Все виды огнестрельного оружия и боеприпасы.

Колющее и режущее оружие.

Как отмечается, досмотр на наличие вышеперечисленных предметов производится во всех аэропортах, аэродромах, ж/д вокзалах, автовокзалах, аэродромах РК, морском порту Актау, а также в метро Алматы.

При этом досмотру не подлежит ряд должностных лиц, среди которых:

президент РК;

премьер-министр, его заместитель и министры;

председатели Сената и Мажилиса;

госсекретарь;

руководитель АП;

председатели КС, ВС и Высшего Судебного Совета, Нацбанка, КНБ;

Генеральный прокурор;

секретарь Совета Безопасности и ряд других.

Приказ вводится в действие со 2 мая 2022 года.