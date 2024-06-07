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Законодательство РК

Вейпы и ароматизаторы запретят проносить в школы

Вейпы и ароматизаторы для них запретят проносить в школы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 09:00 Фото: pexels
Министерство просвещения разработало поправки в перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу, ограниченных для использования в организациях образования и на их территориях, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что проект приказа разработан в реализацию поправок по вопросам здравоохранения от 19 апреля 2024 года, которыми, в частности, вводится запрет на продажу и распространение вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.

Проектом предлагается включить в Перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу в организации образования и на их территорию, электронных систем потребления (вейпы) и ароматизаторов для электронных систем потребления (вейпов).

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 июня 2024 года.

Напомним, какие предметы и вещества запрещено проносить в школы уже сейчас:

1. огнестрельное оружие, в том числе травматическое, газовое, пневматическое, сигнальное, электрическое и конструктивно сходные с оружием изделия и их составные части:

  • предметы, имеющие отдельные конструктивные элементы и механизмы или внешние признаки, свойственные огнестрельному оружию, но не предназначенные для поражения цели (строительные инструменты, сигнальные устройства, линеметы);
  • оружие и предметы, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологического воздействия;
  • предметы, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения;
  • боеприпасы к оружию и составные части к нему, снаряды, стрелы;
  • предметы, имитирующие вышеперечисленные виды оружия.

2. колющее, режущее, рубящее, ударно-раздробляющее, метательные предметы, промышленные инструменты, в том числе:

  • ножи всех видов, станки для бритья или лезвия (за исключением случаев использования в общежитиях, расположенных на территории организаций образования), луки, арбалеты, рогатки, топоры, сабли, мечи, медицинские скальпели всех видов (за исключением случаев использования в учебном процессе), стрелы и дротики, гарпуны и копья, ледорубы, металлические звезды, булавы, дубинки, кастеты, нунчаки;
  • промышленные устройства для забивания гвоздей и крепления болтов, промышленные инструменты, которые используются как колющее или режущие предметы, за исключением случаев использования в учебно-воспитательном процессе, промышленных и хозяйственных целях организации образования;
  • медицинские шприцы (при отсутствии заключения врачебно - консультационной комиссии формы № 026/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения");

3. боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, химические и ядовитые вещества, в том числе:

  • копии или имитаторы взрывчатых веществ или устройств, аэрозольные краски, скипидар;
  • фейерверки, осветительные ракеты в любой форме, пиротехнические средства;
  • спички, зажигалки (за исключением случаев использования в общежитиях, расположенных на территории организаций образования);
  • газовые баллончики, содержащие отравляющие и лакриматорные вещества (слезоточивые, перцовые);
  • психоактивные вещества;
  • табачные изделия, в том числе изделия с нагреваемым табаком, табак для кальяна, кальянной смеси, системы для нагрева табака, электронные системы потребления и жидкостей для них.

Кроме того, некоторые предметы и вещества ограничены для использования в организациях образования и на их территории. К их числу относятся:

  • мобильные устройства связи с функциями переноса информации (пейджер, планшеты, смартфоны, iPad (Айпад), iPod (Айпод), плейеры, модемы (мобильные роутеры)), во время учебных занятий (за исключением военных, специальных учебных заведений и Академии правосудия при Верховном суде РК);
  • лекарственные препараты, за исключением препаратов, назначенных по медицинским показаниям на основании заключения врачебно - консультационной комиссии формы № 026/у, за исключением случаев использования на территории военных, специальных учебных заведений и Академии правосудия при Верховном суде РК).

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