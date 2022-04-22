Алихан Смаилов: На реконструкцию автодорог ЗКО предусмотрено 15 млрд тенге

Накануне Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Западно-Казахстанской области незамедлительно принять все необходимые меры по ремонту дорог в регионе.

В связи с этим в первую очередь Алихан Смаилов посетил участок автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ, соединяющий 50 населенных пунктов, где проживают в общей сложности 94 тысяч человек.

Дорога ведет до Карачаганакского месторождения, а также является транзитным коридором в Россию. В настоящее время трасса находится в крайне неудовлетворительном состоянии, при этом ежесуточно по ней проезжают десятки тысяч граждан Казахстана и других стран.

По словам Смаилова, состояние автомобильных дорог – один из наиболее проблемных вопросов Западно-Казахстанской области.

В текущем году мы должны завершить основную часть этих работ. Данные проекты, начатые еще три года назад, не были завершены из-за недостатка финансирования. В этом году на реконструкцию автодорог предусмотрено 15 млрд тенге, – сказал Алихан Смаилов.

Но если технические возможности позволят ускорить темпы работ, по его словам, можно будет выделить дополнительное финансирование.

При уточнении бюджета мы специально заложили 6 млрд тг на реконструкцию автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ. Компания «КазАвтоЖол» приступила к работам. Ремонт этой дороги нужно завершить в течение 2022-2023 годов. Алихан Смаилов

Глава правительства поручил акимату области совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития держать этот вопрос на контроле и обеспечить эффективное освоение средств.