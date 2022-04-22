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16:26 22.04.2022

Жулдыз Эшимова стала бронзовым призером Чемпионата Азии

Борьба Поединок за бронзу Фото: olympic.kz
Казахстанская спортсменка Жулдыз Эшимова заняла третье место на азиатском первенстве по женской борьбе, которое проходит в Улан-Баторе. В схватке за «бронзу» казахстанка обыграла Актенге Кеунимжаеву из Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Жулдыз Эшимова, выступавшая в весе 53 кг, уже в предварительном поединке утренней сессии встречалась с узбечкой и была сильнее ее с минимальным преимуществом. Далее казахстанка во втором круге одолела кореянку Хиунионг — 9:8 – и вышла в полуфинал, где проиграла хозяйке ковра Хулан Батхуях — 0:3. А уже в повторной встрече с узбекской спортсменкой за «бронзу» Чемпионата Азии Жулдыз Эшимова снова победила — 5:1.

Бронзовая медаль Эшимовой стала 13 наградой казахстанских борцов на азиатском первенстве в Монголии. На счету девушек четыре призовых места — два «золота» и две «бронзы».

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