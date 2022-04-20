Казахстанцы завоевали первое командное место на ЧА по греко-римской борьбе

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, по итогам двух соревновательных дней нашим атлетам удалось завоевать две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. Данный результат позволил нашей команде занять первое общекомандное место по очкам в итоговом протоколе – 180. На втором месте – Иран (151), третьими стали спортсмены из Кыргызстана – 133 очка.

Первые медали в актив страны принесли Амангали Бекболатов и Мирамбек Айнагулов.

В финальном поединке в весовой категории до 55 кг Бекболатов уступил японцу Ю Шиотани со счетом 2:13 и принес в копилку страны первую серебряную медаль. Айнагулов (до 63 кг) следом оформил «серебро». В финальной схватке его соперником стал Тынар Шаршенбеков из Кыргызстана. Итогом встречи стал счет 5:0 в пользу кыргызстанца и вторая серебряная медаль в активе нашей команды.

Фото: olympic.kz

Автором третьей серебряной награды стал Максат Ережепов (до 77 кг). В финале соревнований в Улан-Баторе он встретился со знаменитым кыргызским борцом Акжолом Махмудовым. В финале казахстанский спортсмен уступил сопернику со счетом 3:1.

Также в первый день соревнований на третью ступень пьедестала почета поднялся Нурсултан Турсынов. Выступающий в весовой категории до 87 кг казахстанец завоевал бронзовую медаль в утешительном поединке, победив Мелиса Айтбекова из Кыргызстана со счетом 7:2. Ранее наш борец уступил в полуфинальной встрече иранцу Насеру Ализаде и потому получил возможность бороться в утешительном финале.

Отличным завершением первого дня стала победа Алимхана Сыздыкова (до 130 кг) над южнокорейским спортсменом Ким Мин Соком.

В финальной схватке Сыздыков выиграл первую половину противостояния со счетом 9:0 и досрочно одержал победу. Таким образом, в первый день казахстанцам удалось оформить пять медалей континентального первенства.

Фото: olympic.kz

В сегодняшней утренней сессии в финальную стадию чемпионата смогли пробиться трое казахстанцев. За «золото» боролись Меиржан Шермахамбет (67 кг), Абылайхан Амзаев (72 кг) и Диас Кален (82 кг), за бронзовую медаль в утешительном раунде на ковер вышли Ернур Фидахметов (60 кг) и Санжар Сериккан (97 кг).

Успеха смог добиться Меиржан Шермаханбет, завоевав вторую золотую медаль. Казахстанец, выступающий в весовой категории до 67 кг, одолел южнокорейца Хансю Рю, который является двукратным чемпионом мира, – 4:0.

Фото: olympic.kz

Также Ернур Фидахметов, выступавший в утешительном поединке в весовой категории до 60 кг, одолел соперника из Монголии Балжинняма Цэвэнравдана со счетом 12:6 и принес вторую «бронзу» в актив страны.

В весе до 72 килограммов Абылайхан Амзеев встретился с Мохамадом Резой Хойотоллой Мохтари (Иран). Он уступил в этом противостоянии. Итог – 1:4 и еще одно «серебро».

В категории до 82 кг Диас Кален боролся с другим иранцем – Расулом Саде Гармсири. Встреча завершилась с небольшим отрывом в пользу соперника казахстанца – 4:3. Диас возвращается с «серебром».

Заключительный поединок дня провел Санжар Серикхан (до 97 килограммов). В утешительном финале за третье место он боролся с Такихито Цурудо (Япония). К сожалению, казахстанец остановился в шаге от медали. Санжар имел преимущество – 5:0, однако уступил по последнему действию – 6:6.

Таким образом, девять из десяти казахстанских борцов греко-римского стиля смогли встать в ряд победителей и призеров Чемпионата Азии-2022.

Отметим, что турнир продолжится до 24 апреля. Уже завтра на ковер выйдут представительницы женской борьбы. Состав команды Казахстана:

50 кг – Айгуль Нуралим;

53 кг – Жулдыз Эшимова;

55 кг – Алтын Шагаева;

57 кг – Нилуфар Раимова;

59 кг – Диана Каюмова;

62 кг – Аяулым Касымова;

65 кг – Дарига Абен;

68 кг – Мадина Бакбергенова;

72 кг – Жамила Бакбергенова;

76 кг – Гүлмарам Еркебаева.

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