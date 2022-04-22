Возврат незаконно выведенных средств в Казахстан: как работает межведомственная комиссия

8 февраля 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. Была создана межведомственная комиссия.

В состав вошли представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Национального банка, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства по противодействию коррупции, министерств юстиции, финансов, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, иностранных дел, Международного финансового центра «Астана». Возглавил комиссию премьер-министр РК Алихан Смаилов. При комиссии образовано пять рабочих групп по пяти направлениям. В том числе при Генеральной прокуратуре образована рабочая группа по возврату капитала в рамках уголовного преследования. Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

По данным ведомства, комиссией выработаны предложения по стимулированию возврата капитала в страну, введению ограничительных мер и принятию мер по возврату незаконно выведенного капитала.

К примеру, предлагается наделить органы госдоходов отдельными функциями валютного контроля. В части стимулирующей меры рассматривается возмещение в упрощенном порядке сумм НДС, предъявленных к возврату, при условии конвертации 80% валютной выручки. Кроме того, в КГД предлагают отменить налоговые льготы при выплате дивидендов нерезидентам и ограничить вычеты по нематериальным услугам.

Генеральной прокуратурой подготовлены пошаговые алгоритмы, методики и образцы запросов по поиску, аресту и конфискации преступных доходов за рубежом, которые переданы в правоохранительные органы для применения и использования в работе. По каждому делу разрабатывается стратегия возврата активов. По мере сбора доказательств вывода преступных активов за рубеж, оперативно принимаются меры по аресту имущества, добытого преступным путем, через возможности подразделений финансовой разведки. Речь идет о сети «Эгмонт», в рамках которой происходит электронный обмен информацией между финразведками свыше 160 стран мира. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Отмечается, что надзорный орган направляет запросы об оказании правовой помощи, в том числе для ареста и конфискации имущества за рубежом. Правовой основой являются двусторонние договоры, заключенные ведомством. На сегодня подписано 70 таких двусторонних договоров с 33 зарубежными странами, в том числе с США, Великобританией, Монако, Испанией, Италией и ОАЭ.

Параллельно надзорным ведомством прорабатываются сопровождение и ускорение исполнения запросов об оказании правовой помощи, в том числе по каналам «КАРИН» и «АРИН» — это сети по возврату активов прокуроров Европы, Азии и других стран мира.

В настоящее время правоохранительными органами расследуется ряд уголовных дел, по которым установлены признаки легализации (отмывания) денег и иного имущества, добытого преступным путем, в том числе за рубежом. Данные досудебного расследования по уголовным делам не подлежат разглашению согласно ч. 1 ст. 201 УПК. Поэтому более подробная информация по данным досудебным производствам в настоящее время предоставлена быть не может. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Органы государственных доходов проводят налоговый контроль крупных трансграничных переводов казахстанцев. Нормами Налогового кодекса установлено, что физическим лицам необходимо отражать доходы при осуществлении предпринимательской деятельности, получении прироста стоимости от реализации ценных бумаг и долей участия, декларировать наличие недвижимости, ценных бумаг и долей участия за рубежом.

В ходе налогового контроля проанализировано переводов физических лиц, в том числе направленных на приобретение товаров в сумме — 653 млрд тенге, недвижимости и доли участия в уставном капитале — 72 млрд тенге, иных платежей — 787 млрд тенге. По результатам данного анализа выявлены предполагаемые нарушения, по которым сформированы уведомления по камеральному контролю и направлены налогоплательщикам. Средняя сумма переводов, попавших под применение мер налогового контроля составила более 100 млн тенге. Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

Юрист, эксперт по налогам Айдар Масатбаев отметил вероятность возникновения проблем при определении, какие средства выведены законным путем, а какие нет. По его словам, валютное законодательство предусматривает обязанность экспортеров и импортеров репатриировать национальную и (или) иностранную валюты по экспорту или импорту. То есть, когда экспортер отгрузил товар, он обязан принять меры по оплате за отгруженный товар в отношении своего покупателя.

Вопрос о незаконном выводе денежных средств в уголовном и административном законодательствах Казахстана как самостоятельный состав не предусмотрен. Однако, исходя из природы сделки, возможности сторон ее исполнить, а главное необходимости ее заключения, возможно установить, что имеет место злоупотребление, когда используя форму гражданских отношений злоумышленники формально легализуют основание для перевода (вывода) денежных средств из Казахстана. Однако для чего такие сложности? Если предприятию принадлежат денежные средства, то, согласно валютного законодательства, хозяйствующие субъекты могут свободно перевести свои денежные средства на счета в иностранных банках, но, предположительно, такие средства довольно просто вернуть. Вместе с тем, общественную опасность будут вызывать именно сделки, которые по своему характеру, основаниям и необходимости вызовут подозрение. Юрист Айдар Масатбаев

Для сравнения эксперт привел ноу-хау налоговых органов — сомнительную сделку, которая была исполнена поставщиком, не имеющим сотрудников, активов и не находящемуся по юридическому адресу. В призме рассматриваемого контекста, оплата услуг, оказанных связанной с казахстанским бизнесом компанией — нерезиденту, которая недавно зарегистрировалась, не имеет реальных условий для оказания услуг в рамках несовместимого бюджета.

Кроме того, по словам эксперта, может идти речь о скрытом выводе активов компании акционером такой компании.

Под угрозой «национализации» такой акционер может формально обеспечить заключение договора, по которому денежные средства его казахстанского бизнеса под видом оплаты подадут на иностранные счета связанных с акционером иностранных компаний. Айдар Масатбаев

Указал юрист и на популярное нарушение в квазигосударственном секторе — приобретение завышенных услуг или активов, которые также должны попасть в поле зрения АФМ.

При таком сценарии могут рассматриваться преступления против интересов казахстанского юридического лица, которое лишилось оборотных средств, оплатив ненужные активы или попросту выдав заем иностранной компании. При такой ситуации в отношении акционера или иных должностных лиц, может иметь место мошенничество, хищение, кража, превышение служебных полномочий. Айдар Масатбаев

Эксперт указал на вероятность всплеска недовольства со стороны населения на фоне того, что КГД МФ РК рассматривает перевод денежных средств за рубеж как незаконный вывод денежных средств. Юрист отметил, что не так давно налоговые органы получили доступ к сведениям Национального банка о переводах физических лиц за рубеж и в Казахстан сумм эквивалентно превышающим 50 тыс. долларов.

Налоговики прекрасно понимают, что перевод этих денег физическими лицами из Казахстана вообще не может показать и подтвердить историю использования этих средств за рубежом в целях получения иностранного дохода. В итоге налоговые органы включили сумму денежного перевода в уведомления, указывая, что, так как данные средства не отражаются в налоговых отчетностях лица, осуществивший денежный перевод, то значит, отправитель денег не уплатил налог с денег, которые он перевел, так получается формальный повод отправить уведомление. Айдар Масатбаев

Всего специалист выделяет четыре вида уведомлений:

направляется физическим лицам, имеющим ИП, с требованием включить сумму перевода в налогооблагаемый доход ИП;

направляется с требованием оплатить налог в 10% от суммы перевода;

направляется в адрес физического лица с требованием, чтобы он зарегистрировался в качестве ИП;

направляется уведомление о непредставлении налоговой отчетности по форме 240.00 (кстати, именно по этому уведомлению писать пояснения не нужно, нужно лишь сдать декларацию или обжаловать его).

Что вызывает особую тревогу у юриста, все налогоплательщики, получившие подобные уведомления, приглашаются на разговор к налоговикам. И там они понимают, что налоговики «просят» их подтвердить происхождение средств, переведенных за рубеж.

18 апреля 2022 года в Акорде председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил главе государства, что расследуется семь уголовных дел по незаконному выводу средств за пределы Казахстана. Наложен арест на 28 млн долларов.

По информации главы министерства финансов Ерулана Жумабаева, Генеральная прокуратура расследует уже более 20 уголовных дел по фактам нелегального вывода средств за пределы республики и сумма установленного ущерба по ним превышает 1 млрд долларов.