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15:42 23.04.2022

Топ-3 знаков зодиака, которые сами уничтожают свою любовь

любовь знаков задиака Фото: pixabay
Астрологи назвали представителей знаков зодиака, которые чаще всего сами разрушают отношения со второй половинкой, передает Zakon.kz.

Как отмечают астрологи, эти люди отличаются от всех остальных знаков тем, что склонны погубить свое счастье, пишет 5-tv.ru.

Телец

Основная причина сложных отношений с Тельцами — это их излишняя требовательность к окружающим. Они слишком расчетливы и циничны, чтобы поверить в искренность чувств других. Поэтому часто мучают партнеров постоянными придирками. В частности, нередко упрекают любимого в том, что он зарабатывает недостаточно для приобретения, к примеру, загородного дома.

Такой человек способен «вынуть душу» из кого угодно. При этом сами Тельцы предпочитают отсиживаться, то и дело пересчитывая сбережения. Спасти отношения представитель этого знака может, только поменяв свое отношение к ситуации и к близким.

Скорпион

Астрологи утверждают, что Скорпионы — главные неудачники в любви. В конфетно-букетный период представители этого знака ведут себя как истинные леди и джентльмены, однако стоит лишь заговорить о серьезных отношениях, как все вдруг резко меняется.

Эти люди – настоящие собственники. Они буквально «душат» партнера ревностью по поводу и без, мучая тем самым близкого человека. В данном случае о доверии не может быть и речи, поскольку единственное желание второй половинки Скорпиона – поскорее сбежать, – отметили эксперты по звездам.

В случае, если рожденный под знаком Скорпиона человек решил исправить свои ошибки и вернуть любимого, то стоит в будущем держать эмоции при себе и следить за речью. Одно неосторожное слово может сильно ранить партнера.

Водолей

Многие Водолеи в жизни одиноки. И чаще не потому, что имеют сложный характер, как вышеупомянутые знаки. Напротив, эти люди склонны закрываться от окружающих, надеясь только на собственные силы.

Представители этого знака зодиака привыкли к одиночеству настолько, что, найдя идеального партнера, просто боятся потерять свободу. Кроме того, им проще не загружать проблемами избранника, а решать их самостоятельно. Вот почему нередко Водолеи предпочитают так называемые «гостевые браки».

Создать счастливую семью они способны, но только если их партнер будет обладать отзывчивостью и честностью. В таком случае влюбленные достигнут взаимопонимания, а Водолей раскроется в лучшем качестве, осчастливив избранника.

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Оксана Житникова
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