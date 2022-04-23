Топ-3 знаков зодиака, которые сами уничтожают свою любовь

Как отмечают астрологи, эти люди отличаются от всех остальных знаков тем, что склонны погубить свое счастье, пишет 5-tv.ru.

Телец

Основная причина сложных отношений с Тельцами — это их излишняя требовательность к окружающим. Они слишком расчетливы и циничны, чтобы поверить в искренность чувств других. Поэтому часто мучают партнеров постоянными придирками. В частности, нередко упрекают любимого в том, что он зарабатывает недостаточно для приобретения, к примеру, загородного дома.

Такой человек способен «вынуть душу» из кого угодно. При этом сами Тельцы предпочитают отсиживаться, то и дело пересчитывая сбережения. Спасти отношения представитель этого знака может, только поменяв свое отношение к ситуации и к близким.

Скорпион

Астрологи утверждают, что Скорпионы — главные неудачники в любви. В конфетно-букетный период представители этого знака ведут себя как истинные леди и джентльмены, однако стоит лишь заговорить о серьезных отношениях, как все вдруг резко меняется.

Эти люди – настоящие собственники. Они буквально «душат» партнера ревностью по поводу и без, мучая тем самым близкого человека. В данном случае о доверии не может быть и речи, поскольку единственное желание второй половинки Скорпиона – поскорее сбежать, – отметили эксперты по звездам.

В случае, если рожденный под знаком Скорпиона человек решил исправить свои ошибки и вернуть любимого, то стоит в будущем держать эмоции при себе и следить за речью. Одно неосторожное слово может сильно ранить партнера.

Водолей

Многие Водолеи в жизни одиноки. И чаще не потому, что имеют сложный характер, как вышеупомянутые знаки. Напротив, эти люди склонны закрываться от окружающих, надеясь только на собственные силы.

Представители этого знака зодиака привыкли к одиночеству настолько, что, найдя идеального партнера, просто боятся потерять свободу. Кроме того, им проще не загружать проблемами избранника, а решать их самостоятельно. Вот почему нередко Водолеи предпочитают так называемые «гостевые браки».

Создать счастливую семью они способны, но только если их партнер будет обладать отзывчивостью и честностью. В таком случае влюбленные достигнут взаимопонимания, а Водолей раскроется в лучшем качестве, осчастливив избранника.