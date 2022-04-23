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Законодательство РК
18:01 23.04.2022

Названа причина массового падежа лошадей в Атырауской области

Причины падежа в Атырауской области Фото: pixabay
Причиной гибели и болезни лошадей в Атырауской области стали паразитные болезни, передает Zakon.kz.

30 марта министерство сельского хозяйство сообщало, что в Атырауской области зарегистрирован падеж лошадей в результате неизвестной болезни.

Чтобы узнать причину и оказать научно-практическую помощь, область посетили научные сотрудники от Казахского научно-исследовательского ветеринарного института и Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

В результате проведенных исследования специалисты выявили у животных следующие паразитарные болезни: деляфондиоз, гастрофилез и параскаридоз. По имеющимся данным, вышеуказанные диагнозы являются причиной массовой гибели и болезни животных. Для борьбы с болезнью ученые рекомендуют владельцам животных и ветеринарам проводить профилактику и своевременное лечение паразитарных заболеваний и гельминтозов.

Кроме того, сообщаем, что согласно перечню особо опасных болезней животных в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства профилактика, диагностика и уничтожение животных проводятся за счет бюджета. Ветеринарные мероприятия остальных болезней, в том числе паразитарных проводятся за счет владельцев животных. Пресс-служба МСХ РК

Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК провел совещание по итогам поездки специалистов научно-исследовательских институтов, где приняли участие члены Ассоциации коневодов Казахстана, ученые, представители акимата и территориальной инспекции МСХ РК.

По итогам встречи специалисты научно-исследовательских институтов подтвердили свою готовность оказать всестороннею поддержку фермерам, рассказать об эффективных методах диагностики и лечения животных. Со своей стороны министерство готово предоставить площадку для встречи с фермерами.

В министерстве заверили, что эпизоотическая ситуация находится под контролем.

Константин Вноровский
МСХ РК Атырауская область
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