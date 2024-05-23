Табун лошадей едва не утонул в Атырауской области
Фото: primeminister.kz
Из-за паводков 92 лошади в Атырауской области оказались в воде. Эвакуировали их спасатели региона, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел в одном из крестьянских хозяйств Каиршактинского сельского округа, расположенном в 27 километрах от города Атырау.
В связи с увеличением воды в реке Урал крестьянское хозяйство осталось в окружении паводковых вод.
В начале мая похожий случай произошел в Западно-Казахстанской области.
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