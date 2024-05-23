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Табун лошадей едва не утонул в Атырауской области

Табун едва не утонул в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 13:17 Фото: primeminister.kz
Из-за паводков 92 лошади в Атырауской области оказались в воде. Эвакуировали их спасатели региона, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в одном из крестьянских хозяйств Каиршактинского сельского округа, расположенном в 27 километрах от города Атырау.

В связи с увеличением воды в реке Урал крестьянское хозяйство осталось в окружении паводковых вод.


В начале мая похожий случай произошел в Западно-Казахстанской области.

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