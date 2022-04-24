Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, сообщает Акорда.

В поздравлении глава государства отметил, что для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся.

Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе. Пусть праздник Пасхи наполнит ваши дома любовью и счастьем! Касым-Жомарт Токаев

Президент пожелал всем казахстанцам здоровья, благополучия и успехов.