08:07 24.04.2022
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи
Фото: Акорда
Президент Казахстана отметил, что для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся, сообщает Zakon.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи, сообщает Акорда.
В поздравлении глава государства отметил, что для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся.
Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе. Пусть праздник Пасхи наполнит ваши дома любовью и счастьем!Касым-Жомарт Токаев
Президент пожелал всем казахстанцам здоровья, благополучия и успехов.
Православные казахстанцы празднуют Пасху
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