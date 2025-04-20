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Общество

Токаев поздравил казахстанских христиан с праздником Пасхи

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 08:54 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских христиан с Пасхой, сообщает Zakon.kz.

По его словам, этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. Президент отметил, что глубоко символично, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день.

"Христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни нашего общества. Продвигая высокие гуманистические идеалы, пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию. Убежден, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства пожелал всем гражданам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях.

Ранее сообщалось, что праздничная служба в честь Пасхи проходит в храмах Казахстана.

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Аксинья Титова
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