Токаев поздравил казахстанских христиан с праздником Пасхи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских христиан с Пасхой, сообщает Zakon.kz.

По его словам, этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. Президент отметил, что глубоко символично, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день.

"Христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни нашего общества. Продвигая высокие гуманистические идеалы, пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию. Убежден, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства пожелал всем гражданам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях.

Ранее сообщалось, что праздничная служба в честь Пасхи проходит в храмах Казахстана.