МАГАТЭ сделало официальное заявление по работе ядерных объектов Украины

Киев запросил у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оборудование для эксплуатации ее ядерных объектов, сообщает Lenta.ru.

Власти Украины составили полный список оборудования, которое, по мнению специалистов, должно обеспечить безопасную и надежную работу ядерных объектов.

В этот перечень включили различные устройства для измерения радиации, защитные материалы, помощь в обслуживании ЭВМ, а также системы электроснабжения и дизельные генераторы.

В МАГАТЭ отметили, что организация обладает техническими знаниями, необходимыми для поддержки Украины.

Агентство пообещало координировать помощь, которую окажут Украине государства-члены. В том числе путем доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины.