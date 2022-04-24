08:53 24.04.2022
МАГАТЭ сделало официальное заявление по работе ядерных объектов Украины
Фото: pixabay
Власти Украины составили полный список оборудования, которое, по мнению специалистов, должно обеспечить безопасную и надежную работу ядерных объектов, сообщает Zakon.kz.
Киев запросил у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оборудование для эксплуатации ее ядерных объектов, сообщает Lenta.ru.
Власти Украины составили полный список оборудования, которое, по мнению специалистов, должно обеспечить безопасную и надежную работу ядерных объектов.
В этот перечень включили различные устройства для измерения радиации, защитные материалы, помощь в обслуживании ЭВМ, а также системы электроснабжения и дизельные генераторы.
В МАГАТЭ отметили, что организация обладает техническими знаниями, необходимыми для поддержки Украины.
Агентство пообещало координировать помощь, которую окажут Украине государства-члены. В том числе путем доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины.