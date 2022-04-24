17:13 24.04.2022
Нуркожа Кайпанов не смог стать трехкратным чемпионом Азии по вольной борьбе
Фото: olympic.kz
Представитель североказахстанской школы вольной борьбы Нуркожа Кайпанов завоевал серебряную медаль азиатского первенства в Монголии, проиграв решающую схватку, сообщает Zakon.kz.
В финальном поединке, вице-чемпион мира Нуркожа Кайпанов (74 кг) уступил Йонесу Алиакбар Эмамичогайеи из Ирана - 2:5.
Серебро стало пятой медалью, которую завоевали казахстанские борцы-вольники на чемпионате Азии.
Далее казахстанские болельщики рассчитывают на медали высшей пробы еще в двух весовых категориях.
Финал (86 кг): Азамат Даулетбеков – Дипак Пуния (Индия).
Финал (125 кг): Алишер Ергали – Ядолла Мохаммадказем Мохеби (Иран).
Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.