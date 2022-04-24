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17:13 24.04.2022

Нуркожа Кайпанов не смог стать трехкратным чемпионом Азии по вольной борьбе

Борьба ЧА Финал Фото: olympic.kz
Представитель североказахстанской школы вольной борьбы Нуркожа Кайпанов завоевал серебряную медаль азиатского первенства в Монголии, проиграв решающую схватку, сообщает Zakon.kz.

В финальном поединке, вице-чемпион мира Нуркожа Кайпанов (74 кг) уступил Йонесу Алиакбар Эмамичогайеи из Ирана - 2:5.

Серебро стало пятой медалью, которую завоевали казахстанские борцы-вольники на чемпионате Азии.

Далее казахстанские болельщики рассчитывают на медали высшей пробы еще в двух весовых категориях.

Финал (86 кг): Азамат Даулетбеков – Дипак Пуния (Индия).

Финал (125 кг): Алишер Ергали – Ядолла Мохаммадказем Мохеби (Иран).

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