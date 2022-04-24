Маск уличил Гейтса в игре на понижение курса акций Tesla

Как передает американский телеканал CNBC, Гейтс в ответ на вопрос Маска о биржевой ставке на понижение признался, что «зашортил» акции – держит открытой заявку на покупку акций Tesla по курсу, который ниже рыночного, на сумму полмиллиарда долларов.

Инвесторы «шортят» – продают акции, взятые в долг у брокера, по высокому текущему курсу, в надежде выкупить их и вернуть брокеру по более низкому курсу акций,чтобы заработать на снижении цены актива.

Написал об этом Маск традиционно в Twitter.

Я слышал от нескольких человек на TED, что Гейтс все еще держит короткую позицию против Tesla на полмиллиарда долларов, поэтому я и спросил его, так что это не совсем секрет. Илон Маск

Генеральный директор Microsoft подтвердил эту информацию. Затем Билл Гейтс, известный филантроп, предложил Маску обсудить благотворительные проекты.

На раскрытие позиции конкурента глава Tesla ответил: «Извините, но я не могу серьезно относиться к вашей филантропии и беспокойству об изменении климата, когда у вас огромная короткая позиция против Tesla, компании, которая делает все возможное для решения проблемы изменения климата».

Отмечается, что это не первые публичные разногласия Маска и Гейтса.