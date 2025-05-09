Гейтс обвинил Маска в убийстве беднейших детей

Сооснователь корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс обвинил Илона Маска в "убийстве беднейших детей мира", сообщает Zakon.kz.

Речь идет о закрытии программ Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Из-за резкого сокращения финансирования США жизненно важные продукты питания и лекарства испортились на складах, а мир может столкнуться со вспышками таких заболеваний, как корь, ВИЧ и полиомиелит, уверен Гейтс.

"Когда богатейший человек в мире убивает беднейших детей в мире, это выглядит не очень хорошо", – сказал он.

В частности, Гейтс упомянул больницу в провинции Газа в Мозамбике, которая занимается профилактикой передачи ВИЧ от матери к ребенку, но лишилась грантов. Власти США ошибочно решили, что организация поставляет презервативы для ХАМАС в секторе Газа.

"Я бы хотел, чтобы он встретился с детьми, которые сейчас инфицированы ВИЧ, потому что он урезал это финансирование", – сказал миллиардер.

В феврале Департамент эффективности правительства под руководством Маска фактически закрыл USAID, крупнейшего донора американской помощи в мире. По словам Гейтса, Маск, назвавший USAID "преступной организацией", не понимает, чем занимается агентство и как оно работает.

На днях Илон Маск создал свой собственный город в США.