Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:49 24.04.2022

В Афганистане ввели раздельное обучение для девушек и юношей

Талибы, раздельное обучение Фото: pixabay
Радикальное движение «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане) приняло решение о разделении обучения в вузах страны по половому признаку, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в специальном заявлении, обнародованном сформированным талибами министерством высшего образования, передает афганский телеканал Ariana News.

По решению ведомства девушкам и юношам выделено по три дня в неделю для посещения занятий. Студентки будут прослушивать лекции по понедельникам, средам и субботам, студенты – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Министерство высшего образования уже направило циркуляр в университеты и вузы страны по этому поводу. Руководство Кабульского университета подтвердило, что имеет распоряжение об организации раздельного обучения в вузе и разработало специальный план, который «позволит студенткам продолжить учебу».

В конце марта стало известно, что талибы запретили мужчинам и женщинам вместе ходить в парки: для прогулок мужчин и женщин также предусмотрены разные дни недели.

Константин Вноровский
Талибан Афганистан
Православные казахстанцы празднуют Пасху
24.04.2022
10 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
24.04.2022
Три автомобиля столкнулись в Алматы – есть пострадавшие
24.04.2022
Зеленский назвал условия для выхода из переговоров с Россией
24.04.2022
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи
24.04.2022
Главная Топ LIVE Все