В Афганистане ввели раздельное обучение для девушек и юношей

Об этом говорится в специальном заявлении, обнародованном сформированным талибами министерством высшего образования, передает афганский телеканал Ariana News.

По решению ведомства девушкам и юношам выделено по три дня в неделю для посещения занятий. Студентки будут прослушивать лекции по понедельникам, средам и субботам, студенты – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Министерство высшего образования уже направило циркуляр в университеты и вузы страны по этому поводу. Руководство Кабульского университета подтвердило, что имеет распоряжение об организации раздельного обучения в вузе и разработало специальный план, который «позволит студенткам продолжить учебу».

В конце марта стало известно, что талибы запретили мужчинам и женщинам вместе ходить в парки: для прогулок мужчин и женщин также предусмотрены разные дни недели.