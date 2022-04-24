Женщина упала на асфальт, выпав из аттракциона в Омске

Она получила травмы и находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По словам очевидцев, не выдержало крепление кресла, в результате чего 33-летняя женщина вылетела на асфальт. Все это произошло на глазах у ее дочери, которая пришла вместе с мамой кататься на каруселях.

На месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства и причины случившегося. Прокуратура Октябрьского района Омска начала проверку, в рамках которой будет оценено соблюдение законодательства по безопасности эксплуатации аттракционов.