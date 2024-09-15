Кабина аттракциона с женщиной и ребенком упала в парке Караганды
Фото: Instagram/park.krg
В Центральном парке Караганды 15 сентября произошло падение кабины аттракциона "Вертолетик", в которой находились женщина и ребенок, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Управлении парками Караганды, пострадавшие были осмотрены медиками на месте происшествия и отпущены домой.
"Данный аттракцион принадлежит частному лицу. Техническая экспертиза данного аттракциона прошла в текущем году перед началом сезона (в мае) у лицензированной компании. Владелец имеет все необходимые для эксплуатации документы", – говорится в сообщении.
Данный инцидент Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Карагандинской области.
"По факту произошедшего в Центральном парке культуры и отдыха города Караганды возбуждено уголовное дело по статье 306 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время обстоятельства выясняются", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Германии.
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