Советы кардиолога: как снизить артериальное давление

— Расскажите пожалуйста, от чего зависит уровень артериального давления (АД)?

— Сердечная мышца постоянно нагнетает кровь в вены и артерии. Проходя через них, кровь оказывает давление на стенки сосудов. Таким образом артериальное давление зависит от работы сердца и эластичности кровеносных сосудов.

Существует несколько факторов, влияющих на величину давления крови: способность сердца сокращаться с достаточной силой и обеспечить нормальный выброс крови по сосудам;

атеросклеротические изменения;

резкое сужение или расширение сосудов;

заболевания желез внутренней секреции.

— Дайте, пожалуйста, несколько простых советов: как снизить артериальное давление?

— Для снижения артериального давления необходимо регулярно принимать гипотензивные препараты и поддерживать здоровый образ жизни. Ни один человек не застрахован от внезапного повышения артериального давления.

Если у вас повысилось артериальное давление, для облегчения сердечной деятельности сядьте прямо. Затем сделайте глубокий вдох. Глубокое дыхание в течение 3-5 минут увеличит приток крови ко всем тканям вашего тела, включая конечности. За счет этого давление в сосудах несколько понизится. Если АД не снижается или, наоборот, повысилось, то вызывайте врача скорой помощи.

— Нужно ли быстро снижать артериальное давление?

— Нельзя резко снижать артериальное давление, как в случае гипертонического криза, когда наблюдается стойкое повышение АД до 180/120 мм. рт. ст. и выше, так и при планомерном подборе лечения. Это может привести к возникновению различных осложнений вплоть до коллапса.

— С чего необходимо начинать лечение повышенного артериального давления?

— В первую очередь, лечение нужно начинать с устранения факторов риска, способствующих развитию артериальной гипертензии. Пациенту необходимо начать вести здоровый образ жизни: соблюдать диету с ограничением употребления поваренной соли, не допускать избытка массы тела, регулярно заниматься спортом, соблюдать режим сна и отдыха, отказаться от курения и алкоголя. Ну и, конечно же, регулярно принимать гипотензивные препараты, прописанные врачом.

— При каком давлении нужно постоянно принимать таблетки?

— Если пациенты наблюдают у себя АД 140/90 мм. рт. ст. и выше, а также периодические гипертонические кризы, когда АД достигает цифр 180/120 мм. рт. ст. и выше — постоянный прием гипотензивных препаратов для таких пациентов обязателен.

Для эффективного лечения артериальной гипертензии принимать препараты для снижения артериального давления необходимо постоянно, пожизненно. Прописанные врачом препараты нужно принимать ежедневно, даже если вы чувствуете себя хорошо.

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