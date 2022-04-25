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Законодательство РК
12:23 25.04.2022

Дождь, мокрый снег, град, гроза и шквал – спасатели обратились к алматинцам

алматы, горы, дождь, мокрый снег, град, гроза, шквал, штормовое предупреждение, дчс, обращение Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и горах – ожидаются сильный ветер, дождь, град, гроза, мокрый снег и шквал, передает Zakon.kz.
Будьте осторожны, в городе и горах ожидается сильный ветер, из-за сильных осадков не рекомендуем оставлять машины под деревьями.Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы

В ведомстве со ссылкой на штормовые предупреждения РГП «Казгидромет» сообщили, что 25 апреля:

  • в Алматы ожидаются сильный дождь, град, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный и северо-восточный. Порывы ветра могут достигнуть 15 м/с;

  • в горах пройдут дождь, мокрый снег, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 17-22 м/с.

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Напомним, с раннего утра 25 апреля в Алматы начался сильный дождь.

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