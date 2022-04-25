12:23 25.04.2022
Дождь, мокрый снег, град, гроза и шквал – спасатели обратились к алматинцам
Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и горах – ожидаются сильный ветер, дождь, град, гроза, мокрый снег и шквал, передает Zakon.kz.
Будьте осторожны, в городе и горах ожидается сильный ветер, из-за сильных осадков не рекомендуем оставлять машины под деревьями.Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы
В ведомстве со ссылкой на штормовые предупреждения РГП «Казгидромет» сообщили, что 25 апреля:
в Алматы ожидаются сильный дождь, град, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный и северо-восточный. Порывы ветра могут достигнуть 15 м/с;
в горах пройдут дождь, мокрый снег, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 17-22 м/с.
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Напомним, с раннего утра 25 апреля в Алматы начался сильный дождь.
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