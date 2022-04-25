Куантыров про бюджет на создание новых областей: Пока рассчитываем

Сейчас работа продолжается. А после образования новых областей, когда будет подписан указ, будут назначены акимы новых областей. Дальнейшая работа уже будет проводиться акимами совместно с акимами тех областей, которые сейчас реорганизуются. Затем необходимые средства будут предусмотрены на следующий год при формировании бюджета на 2023-2025 годы, и при необходимости деньги будут выделяться из резерва правительства. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Глава Миннацэкономики отметил, что бюджеты на создание новых областей «рассчитываются», при этом не назвал точных или хотя бы ориентировочных сумм.

Напомним, 16 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, заявил, что в Казахстане появятся три новые области – Абайская, Улытауская и Жетысуская.

Позднее Алибек Куантыров сообщил, что новые области образуют до конца первого полугодия 2022 года.