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15:10 25.04.2022

Самая пожилая жительница планеты умерла в Японии

долгожительница из Японии, Канэ Танака Фото: Fukuoka prefectural government
Самая старая женщина в мире, жительница города Фукуока на юго-западе Японии, скончалась в возрасте 119 лет, передает Zakon.kz.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, а умерла 19 апреля 2022 года, сообщает сайт местного правительства.

Японка Канэ Танака была признана старейшим живущим человеком в мире в марте 2019 года. Кроме того, она была зарегистрирована, как самый старый человек, живущий в Японии. Это удалось зафиксировать после того, как в сентябре 2020 года ей исполнилось 117 лет и 261 день.

Танака всю жизнь проработала в магазине, где продавала рисовые лепешки. Самая пожилая женщина вышла на пенсию в 1970-х годах. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Ее жизнь охватила несколько эпох японской империи — Мэйдзи, Тайсё, Сёва, Хэйсэй и Рейва.

В последние годы женщина проживала в доме престарелых. Японка практически не имела возможности встречаться с родственниками из-за карантинных ограничений.

В январе долгожительнице исполнилось 119 лет.

Оксана Житникова
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