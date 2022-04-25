Самая пожилая жительница планеты умерла в Японии

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, а умерла 19 апреля 2022 года, сообщает сайт местного правительства.

Японка Канэ Танака была признана старейшим живущим человеком в мире в марте 2019 года. Кроме того, она была зарегистрирована, как самый старый человек, живущий в Японии. Это удалось зафиксировать после того, как в сентябре 2020 года ей исполнилось 117 лет и 261 день.

Танака всю жизнь проработала в магазине, где продавала рисовые лепешки. Самая пожилая женщина вышла на пенсию в 1970-х годах. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Ее жизнь охватила несколько эпох японской империи — Мэйдзи, Тайсё, Сёва, Хэйсэй и Рейва.

В последние годы женщина проживала в доме престарелых. Японка практически не имела возможности встречаться с родственниками из-за карантинных ограничений.

В январе долгожительнице исполнилось 119 лет.