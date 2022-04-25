Какой будет погода в Казахстане 26 апреля

С ложбиной уходящего циклона и связанными с ней атмосферными фронтами на востоке, юге, юго-востоке пройдут дожди, на востоке Алматинской области – сильные. Остальная часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона – установится погода без осадков, температура воздуха повысится. По республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах – гроза, шквал. РГП «Казгидромет»

В районе Алакольских озер Алматинской области синоптики прогнозируют усиление ветра, 20-25 м/с, порывы 30 м/с и более.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра, 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области – гроза, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области – туман, на юге – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Костанайской области – туман, днем на севере – усиление ветра 15 м/с.

На северо-востоке Акмолинской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на востоке Северо-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На востоке Атырауской области, ночью на западе, востоке Карагандинской областей – туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 апреля.

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