Алматинцев предупредили о непогоде

26 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +18...+20°C;

27 апреля – переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +16...+18°C;