15:02 25.04.2022
Алматинцев предупредили о непогоде
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Алматы на 26-28 апреля – в южной столице ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, передает Zakon.kz.
По данным РГП «Казгидромет», в Алматы:
26 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +18...+20°C;
27 апреля – переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +16...+18°C;
28 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +18...+20°C.
Напомним, с раннего утра 25 апреля в Алматы начался сильный дождь.
В Казахстане потеплеет
Новость по теме