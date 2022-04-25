Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:02 25.04.2022

Алматинцев предупредили о непогоде

алматы, непогода, дождь, гроза, сильный ветер, казгидромет Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Алматы на 26-28 апреля – в южной столице ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», в Алматы:

  • 26 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +18...+20°C;

  • 27 апреля – переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +16...+18°C;

  • 28 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +18...+20°C.

Новость по теме

Дождь, мокрый снег, град, гроза и шквал – спасатели обратились к алматинцам

Напомним, с раннего утра 25 апреля в Алматы начался сильный дождь.

Новость по теме

В Казахстане потеплеет

Динара Халдарова
Казгидромет Алматы
Кайрат Кудайберген арестован на месяц – адвокат
24.04.2022
Азамат Даулетбеков завоевал «золото» ЧА по вольной борьбе
24.04.2022
Казахстанские гимнастки завоевали бронзовую медаль в Баку
24.04.2022
Украину предлагают принять в ЕС на пониженных правах
25.04.2022
Ливень в Алматы — фоторепортаж
25.04.2022
Главная Топ LIVE Все