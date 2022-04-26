Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:31 26.04.2022

СМИ: Швеция получила гарантии безопасности до вступления в НАТО

Гарантии от НАТО Фото: forsvarsmakten.se
Шведские СМИ пишут, что страна получила «конкретные обещания» со стороны США и Великобритании, которые касаются гарантий безопасности, сообщает Zakon.kz.

Их предоставят на тот период, пока Стокгольм не вступит в состав НАТО, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники в правительстве страны.

По словам источника, страны альянса окажут политическую поддержку, проведут расширенные учения, а также обеспечат присутствие своих сил в районе Балтийского моря. Также будет расширено взаимодействие в сфере разведки и противодействия гибридным угрозам.

Кроме того, стороны договорились о «сильной политической поддержке» со стороны представителей альянса, углубленных учениях, расширенном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия различным угрозам.

По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО летом 2022 года.

Новость по теме

Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

Константин Вноровский
НАТО Швеция
Ливень в Алматы — фоторепортаж
25.04.2022
Украину предлагают принять в ЕС на пониженных правах
25.04.2022
Опубликован прогноз засухи на май в Казахстане
25.04.2022
Восемь казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
25.04.2022
Самый крепкий союз: астрологи назвали четыре пары знаков зодиака
25.04.2022
Главная Топ LIVE Все