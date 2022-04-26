00:31 26.04.2022
СМИ: Швеция получила гарантии безопасности до вступления в НАТО
Фото: forsvarsmakten.se
Шведские СМИ пишут, что страна получила «конкретные обещания» со стороны США и Великобритании, которые касаются гарантий безопасности, сообщает Zakon.kz.
Их предоставят на тот период, пока Стокгольм не вступит в состав НАТО, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники в правительстве страны.
По словам источника, страны альянса окажут политическую поддержку, проведут расширенные учения, а также обеспечат присутствие своих сил в районе Балтийского моря. Также будет расширено взаимодействие в сфере разведки и противодействия гибридным угрозам.
Кроме того, стороны договорились о «сильной политической поддержке» со стороны представителей альянса, углубленных учениях, расширенном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия различным угрозам.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО летом 2022 года.
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