СМИ: Швеция получила гарантии безопасности до вступления в НАТО

Их предоставят на тот период, пока Стокгольм не вступит в состав НАТО, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники в правительстве страны.

По словам источника, страны альянса окажут политическую поддержку, проведут расширенные учения, а также обеспечат присутствие своих сил в районе Балтийского моря. Также будет расширено взаимодействие в сфере разведки и противодействия гибридным угрозам.

Кроме того, стороны договорились о «сильной политической поддержке» со стороны представителей альянса, углубленных учениях, расширенном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия различным угрозам.

По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО летом 2022 года.