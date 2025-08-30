Зеленский назвал три пункта гарантий безопасности Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал три пункта гарантий безопасности Киеву, которые хотела бы получить Украина от Европы и США, сообщает Zakon.kz.

Как передает РБК, по словам Зеленского, во-первых, речь идет о сохранении нынешней численности Вооруженных сил Украины, обеспечение армии финансами и оружием за счет Европы и США.

Во-вторых, отметил он, стороны обсуждают так называемое "НАТО-лайт". Киев пытается добиться от своих союзников конкретики, на что они готовы в случае якобы возможного возобновления боевых действий.

Также Украина требует сохранения санкций против России и использования замороженных российских активов для восстановления страны.

Ранее Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН.