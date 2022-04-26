Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:00 26.04.2022

Покупку Маском Twitter прокомментировали в Белом доме

Илон Маск Твиттер Белый дом Фото: pixabay
В администрации Байдена опасаются возможностей распространения в соцсетях дезинформации. В Белом доме указали на важность привлечения этих платформ к ответственности за такие нарушения, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден переживает за влияние крупных интернет-платформ на жизнь американцев, сообщает РИА Новости.

Независимо от того, кто владеет Twitter, президент уже давно обеспокоен по поводу влияния крупных платформ на нашу повседневную жизнь.Джен Псаки

Она пояснила, что в администрации опасаются возможностей распространения в крупных соцсетях дезинформации.

Президент давно утверждает, что технологические платформы должны нести ответственность за тот вред, который они причиняют. Он был и остается решительным сторонником фундаментальных реформ, нацеленных на достижение данной цели.Джен Псаки

25 апреля было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов.

Сделка была единогласно одобрена советом директоров Twitter. Ожидается, что она будет закрыта в 2022 году после получения соответствующих разрешений от регулирующих органов.

Новость по теме

Илон Маск купил Twitter за $44 млрд

Данияр Кунафин
Маск Илон США
Ливень в Алматы — фоторепортаж
25.04.2022
Опубликован прогноз засухи на май в Казахстане
25.04.2022
Самый крепкий союз: астрологи назвали четыре пары знаков зодиака
25.04.2022
Названы самые криминальные регионы Казахстана
25.04.2022
«Покушение не удалось»: Димаш Кудайберген опубликовал курьезный случай с концерта
25.04.2022
Главная Топ LIVE Все