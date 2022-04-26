06:00 26.04.2022
Покупку Маском Twitter прокомментировали в Белом доме
Фото: pixabay
В администрации Байдена опасаются возможностей распространения в соцсетях дезинформации. В Белом доме указали на важность привлечения этих платформ к ответственности за такие нарушения, сообщает Zakon.kz.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден переживает за влияние крупных интернет-платформ на жизнь американцев, сообщает РИА Новости.
Независимо от того, кто владеет Twitter, президент уже давно обеспокоен по поводу влияния крупных платформ на нашу повседневную жизнь.Джен Псаки
Она пояснила, что в администрации опасаются возможностей распространения в крупных соцсетях дезинформации.
Президент давно утверждает, что технологические платформы должны нести ответственность за тот вред, который они причиняют. Он был и остается решительным сторонником фундаментальных реформ, нацеленных на достижение данной цели.Джен Псаки
25 апреля было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов.
Сделка была единогласно одобрена советом директоров Twitter. Ожидается, что она будет закрыта в 2022 году после получения соответствующих разрешений от регулирующих органов.
Илон Маск купил Twitter за $44 млрд
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