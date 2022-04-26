Покупку Маском Twitter прокомментировали в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден переживает за влияние крупных интернет-платформ на жизнь американцев, сообщает РИА Новости.

Независимо от того, кто владеет Twitter, президент уже давно обеспокоен по поводу влияния крупных платформ на нашу повседневную жизнь. Джен Псаки

Она пояснила, что в администрации опасаются возможностей распространения в крупных соцсетях дезинформации.

Президент давно утверждает, что технологические платформы должны нести ответственность за тот вред, который они причиняют. Он был и остается решительным сторонником фундаментальных реформ, нацеленных на достижение данной цели. Джен Псаки

25 апреля было официально объявлено, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов.

Сделка была единогласно одобрена советом директоров Twitter. Ожидается, что она будет закрыта в 2022 году после получения соответствующих разрешений от регулирующих органов.