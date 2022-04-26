07:33 26.04.2022
Трамп заявил, что не вернется в Twitter
Фото: pixabay
Вместо Twitter бывший президент США Трамп планирует активно присоединиться к своей собственной социальной сети Truth в течение следующей недели. Трамп публиковал пост в Truth лишь единожды, сообщает Zakon.kz.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не вернется в Twitter, если доступ к его аккаунту будет восстановлен, сообщает Fox News.
Комментарии Трампа о Twitter появились в тот же день, когда компания объявила, что приняла предложение Илона Маска о приобретении компании за 44 млрд долларов.
Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов
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Вместо Twitter бывший президент планирует активно присоединиться к своей собственной социальной сети Truth в течение следующей недели. Трамп публиковал в Truth лишь единожды.
Я не собираюсь заходить в Twitter, я собираюсь оставаться в Truth. Я надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он внесет улучшения.Дональд Трамп
Руководство Twitter навсегда заблокировало Трампа в январе 2021 года после нападения на Капитолий 6 января.
Медиагруппа Трампа выпустила свое приложение Truth Social, которую называют альтернативой гигантам социальных сетей – Twitter и Facebook.
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