09:16 26.04.2022
Торговый агент украл 24 млн тенге
Фото: Zakon.kz
В Павлодаре торговый агент украл 24 млн тенге. Мужчина собирал заявки с магазинов, поставлял товар, а собранные с магазинов денежные средства сдавал в бухгалтерию частично, передает Zakon.kz.
В полицию обратился директор одного из ТОО по факту растраты товаров.
Было установлено, что 26-летний торговый агент данной фирмы с сентября по декабрь 2021 года растратил вверенные ему табачные изделия.
Работник собирал заявки с магазинов, поставлял товар, а собранные с магазинов денежные средства сдавал в бухгалтерию частично. Часть оставлял себе. Таким образом, за четыре месяца павлодарец присвоил 24 млн тенге. Стоит отметить, что молодой человек – игроман, все деньги фирмы он растратил.Пресс-служба ДП Павлодарской области
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 189 УК Республики Казахстан.