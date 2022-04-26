Торговый агент украл 24 млн тенге

В полицию обратился директор одного из ТОО по факту растраты товаров.

Было установлено, что 26-летний торговый агент данной фирмы с сентября по декабрь 2021 года растратил вверенные ему табачные изделия.

Работник собирал заявки с магазинов, поставлял товар, а собранные с магазинов денежные средства сдавал в бухгалтерию частично. Часть оставлял себе. Таким образом, за четыре месяца павлодарец присвоил 24 млн тенге. Стоит отметить, что молодой человек – игроман, все деньги фирмы он растратил. Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 189 УК Республики Казахстан.