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Законодательство РК
09:16 26.04.2022

Торговый агент украл 24 млн тенге

тенге Фото: Zakon.kz
В Павлодаре торговый агент украл 24 млн тенге. Мужчина собирал заявки с магазинов, поставлял товар, а собранные с магазинов денежные средства сдавал в бухгалтерию частично, передает Zakon.kz.

В полицию обратился директор одного из ТОО по факту растраты товаров.

Было установлено, что 26-летний торговый агент данной фирмы с сентября по декабрь 2021 года растратил вверенные ему табачные изделия.

Работник собирал заявки с магазинов, поставлял товар, а собранные с магазинов денежные средства сдавал в бухгалтерию частично. Часть оставлял себе. Таким образом, за четыре месяца павлодарец присвоил 24 млн тенге. Стоит отметить, что молодой человек – игроман, все деньги фирмы он растратил.Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 189 УК Республики Казахстан.

Анастасия Стативкина
Павлодар Павлодарская область
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