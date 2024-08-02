Бухгалтер нескольких ясли-садов украла свыше 50 млн тенге в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
В Павлодаре бухгалтер осуждена за хищение бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.
Что установлено судом:
- В период с января 2022 года по март 2024 года Б.А, являясь бухгалтером в КГКП "Ясли-сад №4 г. Павлодар", вступив в предварительный сговор с завхозом этого же ясли-сада Б.Ж., используя свое служебное положение, совершила хищение бюджетных средств путем незаконного составления расчетно-платежных ведомостей и незаконных перечислений денежных средств на свой банковский счет и банковский счет завхоза Б.Ж., причинив тем самым государству материальный ущерб на общую сумму более 41 миллиона тенге.
- Не останавливаясь на достигнутом, используя аналогичную преступную схему, Б.А., являясь бухгалтером в КГКП "Ясли-сад № 7 г. Павлодара", в период с сентября 2023 года по май 2024 года совершила хищение бюджетных средств на общую сумму более пяти миллионов тенге.
- Также являясь бухгалтером в КГКП "Ясли-сад "Қызғалдақ" района Аққулы, работая удаленно в г. Павлодар, в период с декабря 2023 года по май 2024 года совершила хищение бюджетных средств на общую сумму более семи миллионов тенге.
Какое наказание назначил суд
- Судом с учетом смягчающих обстоятельств — полное признание вины, чистосердечное раскаяние, положительной характеристики, частичного возмещения причиненного ущерба, наличие на иждивении у Б.А. пятерых малолетних детей, назначено Б.А. и Б.Ж. наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось о другом хищении. В Шымкенте школьный бухгалтер присвоил свыше 64 млн тенге.
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