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Бухгалтер нескольких ясли-садов украла свыше 50 млн тенге в Павлодаре

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 21:21 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре бухгалтер осуждена за хищение бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Что установлено судом:

  • В период с января 2022 года по март 2024 года Б.А, являясь бухгалтером в КГКП "Ясли-сад №4 г. Павлодар", вступив в предварительный сговор с завхозом этого же ясли-сада Б.Ж., используя свое служебное положение, совершила хищение бюджетных средств путем незаконного составления расчетно-платежных ведомостей и незаконных перечислений денежных средств на свой банковский счет и банковский счет завхоза Б.Ж., причинив тем самым государству материальный ущерб на общую сумму более 41 миллиона тенге.
  • Не останавливаясь на достигнутом, используя аналогичную преступную схему, Б.А., являясь бухгалтером в КГКП "Ясли-сад № 7 г. Павлодара", в период с сентября 2023 года по май 2024 года совершила хищение бюджетных средств на общую сумму более пяти миллионов тенге.
  • Также являясь бухгалтером в КГКП "Ясли-сад "Қызғалдақ" района Аққулы, работая удаленно в г. Павлодар, в период с декабря 2023 года по май 2024 года совершила хищение бюджетных средств на общую сумму более семи миллионов тенге.

Какое наказание назначил суд

  • Судом с учетом смягчающих обстоятельств — полное признание вины, чистосердечное раскаяние, положительной характеристики, частичного возмещения причиненного ущерба, наличие на иждивении у Б.А. пятерых малолетних детей, назначено Б.А. и Б.Ж. наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о другом хищении. В Шымкенте школьный бухгалтер присвоил свыше 64 млн тенге. 

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