Акбулакского стрелка приговорили к пожизненному заключению

Дужнову Игорю Ивановичу окончательно к отбытию назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Местом отбытия наказания Дужнову определить учреждение уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности. Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменений. Судья

По словам гособвинителя, при определении вида и размера наказания учтены характер и степень общественной опасности совершенных Дужновым преступлений, его личность, поведение до и после совершения преступления, а также мнение потерпевшей стороны.

Дужнов совершил убийство пяти человек. Убийство, совершенное с применением огнестрельного оружия, является обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание.

На вердикт повлияло и непризнание подсудимым своей вины. Приговор суда еще не вступил в законную силу

Напомним, 20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по ст. «Убийство» и «Нападение на представителя власти».