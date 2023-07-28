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В доме акбулакского стрелка нашли огнестрельное оружие

Полиция у дома Игоря Дужного Фото: Zakon.kz
В полиции Алматы сообщили, что на пульт «102» поступил вызов от частного судебного исполнителя о том, что при процедуре выселения в одном из домов по улице Сыздыкова, в микрорайоне Акбулак, обнаружено огнестрельное оружие, передает Zakon.kz.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Управления полиции Алатауского района.

Ранее дом супруги акбулакского стрелка Анаиды Демирчян оцепила полиция. В его сторону никого не пропускают. Судоисполнители принудительно освобождают жилье.

27 июля в Алматинском горсуде сообщили, что Анаида Демирчян обратилась в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи арестованного имущества, заключенного в апреле 2017 года между ЧСИ и банком.

Она также просила применить последствия недействительности сделки, отменить свидетельство о госрегистрации права собственности на нежилое помещение с земельным участком в мкр. Нур-Алатау, выданное на имя банка.

В суде отметили, что норма закона, которая бы запрещала банку участвовать в торгах, была введена гораздо позже торгов. Торги по реализации залогового имущества состоялись 18 апреля 2017 года – более чем за три года до внесения изменений.

Соответственно, суд первой инстанции учел, что на момент торгов участие банка законом не было запрещено.

20 сентября 2021 года в мкр. Акбулак в Алатауском районе Алматы 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских – новый владелец дома, второй – его знакомый.

Было начато расследование по ст. "Убийство" и "Нападение на представителя власти". Игоря Дужного приговорили к пожизненному заключению.

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