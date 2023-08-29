Пропавшую трехлетнюю девочку удалось найти полицейским ЗКО
Фото: polisia.kz
Ребенок пропал вечером 28 августа. В полицию обратилась мать девочки, передает Zakon.kz.
Трехлетняя Айару пропала по дороге в гости. Она шла рядом с матерью, однако в какой-то момент исчезла из виду.
Поначалу женщина пыталась самостоятельно отыскать дочь, но, когда поиски не дали результата, обратилась в полицию.
"Айару искали всю ночь. В проведении поисковых мероприятий было задействовано более 200 человек из числа сотрудников полиции, отдела чрезвычайных ситуации, пограничной службы, акимата и местных жителей", - сообщили полицейские.
Ребенок обнаружился утром в степи, в 6 км от поселка, куда они с матерью направлялись.
Малышку доставили в районную больницу. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
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