Массовое отравление студентов в Рудном: у трех сотрудников выявлен стафилококк

По результатам лабораторных исследований выявлено носительство патогенного стафилококка у трех сотрудников столовой, все пробы готовой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям. У госпитализированных студентов в анализах был выделен патогенный стафилококк. Возможным источником инфекции мог стать персонал пищеблока. Пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области

В ходе проверки также выявлены нарушения санитарных правил: использование пищевых продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность, нарушение условий хранения и технологии приготовления блюд.

Специалистами проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, – добавили в ведомстве.

21 апреля стало известно, что студенты Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. 14 человек были госпитализированы в инфекционное отделение.

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На сегодняшний день все студенты выписаны из больницы и находятся под медицинским наблюдением.