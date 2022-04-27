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10:39 27.04.2022

Массовое отравление студентов в Рудном: у трех сотрудников выявлен стафилококк

массовое отравление, Рудный, студенты, стафилококк Фото: Zakon.kz
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области назвали причину массового отравления учащихся колледжа в Рудном. В результате проверки стало известно, что у трех сотрудников столовой колледжа выявлен патогенный стафилококк, сообщает Zakon.kz.
По результатам лабораторных исследований выявлено носительство патогенного стафилококка у трех сотрудников столовой, все пробы готовой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям. У госпитализированных студентов в анализах был выделен патогенный стафилококк. Возможным источником инфекции мог стать персонал пищеблока.Пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области

В ходе проверки также выявлены нарушения санитарных правил: использование пищевых продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность, нарушение условий хранения и технологии приготовления блюд.

Специалистами проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, – добавили в ведомстве.

21 апреля стало известно, что студенты Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. 14 человек были госпитализированы в инфекционное отделение.

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На сегодняшний день все студенты выписаны из больницы и находятся под медицинским наблюдением.

Анастасия Московчук
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