10:39 27.04.2022
Массовое отравление студентов в Рудном: у трех сотрудников выявлен стафилококк
Фото: Zakon.kz
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области назвали причину массового отравления учащихся колледжа в Рудном. В результате проверки стало известно, что у трех сотрудников столовой колледжа выявлен патогенный стафилококк, сообщает Zakon.kz.
По результатам лабораторных исследований выявлено носительство патогенного стафилококка у трех сотрудников столовой, все пробы готовой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям. У госпитализированных студентов в анализах был выделен патогенный стафилококк. Возможным источником инфекции мог стать персонал пищеблока.Пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области
В ходе проверки также выявлены нарушения санитарных правил: использование пищевых продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность, нарушение условий хранения и технологии приготовления блюд.
Специалистами проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, – добавили в ведомстве.
21 апреля стало известно, что студенты Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. 14 человек были госпитализированы в инфекционное отделение.
На сегодняшний день все студенты выписаны из больницы и находятся под медицинским наблюдением.