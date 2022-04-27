Почему Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

Глава центробанка отметил, что Нацбанк возобновляет практику освещения решений по базовой ставке в рамках пресс-брифинга.

Национальный Банк принял решение с 26 апреля повысить базовую ставку до 14% с процентным коридором +/- 1 п.п. Такое решение было принято при значительном росте проинфляционных факторов в экономике. В первом квартале мы наблюдаем рост деловой активности, потребительского и инвестиционного спроса и кредитования экономики. Перечисленные факторы наряду с мерами фискального стимулирования будут поддерживать внутренний спрос. Галымжан Пирматов

По словам главы Нацбанка, в условиях ограниченного предложения такие меры будут выражаться в повышении цен, росте импорта и возрастающей траектории инфляции.

В этой связи роль антиинфляционной денежно-кредитной политики сейчас очень важна для поддержания сберегательных настроений потребителей. С помощью такого шага мы сможем влиять на сбалансированность спроса и предложения и не дать существенно разогнать уже достигшую двузначных значений инфляцию. Поэтому для нас решение повысить базовую ставку – это в первую очередь необходимая мера для купирования нарастающих рисков инфляции. Галымжан Пирматов

Также глава Нацбанка рассказал о рисках инфляции и перечислил три фактора, которые повлияли на принятие решения о повышении базовой ставки.

Динамика инфляции

Инфляция существенно повысилась на фоне ухудшения геополитической ситуации. Мы видим, что повышается инфляционное давление на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, включая страны – торговые партнеры Казахстана, и их переноса на внутренние цены. Годовая инфляция в этих условиях ускорилась до 12%. Рост цен наблюдается по всем компонентам. Галымжан Пирматов

По его словам, сейчас наблюдается «значительный рост именно устойчивой составляющей инфляции, которая по своей природе менее волатильна и поддается снижению только в среднесрочном периоде». Об этом свидетельствуют различные оценки базовой инфляции в марте 2022 года.

Инфляционные ожидания остаются высокими и нестабильными. Результаты опроса респондентов в марте текущего года продемонстрировали снижение оптимизма населения и существенное повышение инфляционных ожиданий. Количественная оценка инфляции на год вперед в марте 2022 года составила 11,4%. Галымжан Пирматов

Как отметил глава Нацбанка, «высокие инфляционные ожидания усиливают предрасположенность инфляции к ускорению».

В этой связи приоритетной задачей Национального Банка будет оставаться повышение доверия населения к проводимой политике и ее способности достигать заявленных целей по инфляции. Для этого денежно-кредитная политика должна быть сфокусирована на снижении инфляции до уровня целевых ориентиров. Галымжан Пирматов

Внутриэкономические факторы инфляции

Пирматов подчеркнул, что «деловая активность растет при положительной потребительской активности, которая в свою очередь оказывает влияние на цены».

Рост валового внутреннего продукта в Казахстане по итогам первого квартала составил 4,4% в годовом выражении при потенциальном уровне в 3-4%.

По словам председателя Нацбанка, «после замедления роста в январе на фоне введения чрезвычайного положения по всей стране с февраля наметился позитивный тренд во многих отраслях экономики».

Мы ожидаем, что текущий уровень базовой ставки не окажет негативного влияния на рост экономики, а, наоборот, создаст необходимые предпосылки для устойчивого роста в будущем. Галымжан Пирматов

Он отметил, что поддержку деловой активности также оказывает высокий потребительский спрос, что подтверждается ростом розничного товарооборота на фоне увеличения реальных доходов населения.

Экономическая активность подкрепляется растущими объемами кредитования. Так, за первый квартал объем новых выданных кредитов экономике увеличился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе бизнесу – на 19,6%, населению – на 32,5%. Галымжан Пирматов

При этом, по словам главы Нацбанка, «как показали итоги марта 2022 года, повышение ставки не является сдерживающим фактором для кредитования в условиях усиливающейся неопределенности и изменений условий выдачи кредитов».

В дальнейшем банковский сектор продолжит адаптироваться к складывающимся условиям и изменениям в связи с потенциальными слияниями и поглощениями, а также перестройкой модели поведения населения с потребительского на сберегательное. Галымжан Пирматов

Председатель Нацбанка пояснил, что «в условиях положительной динамики экономики планируется дополнительное стимулирование спроса через фискальную политику, которая в ближайших периодах будет усиливать проинфляционное давление».

В 2022 году расходы республиканского бюджета вырастут на 23,6% при средних темпах роста в предыдущие три года 16,7%. Увеличение расходов происходит в основном за счет активного использования Национального фонда. Галымжан Пирматов

Так, в текущем году планируется увеличение трансфертов до 4,6 трлн тенге. Данный объем сопоставим по размеру с пандемическим пакетом антикризисных мер в 2020 году, когда было зафиксировано сокращение ВВП на 2,5%.

Глава Нацбанка напомнил, что, согласно ожиданиям правительства, рецессии в экономике не ожидается, и ВВП Казахстана вырастет на 2,1%.

Таким образом, положительный фискальный импульс в экономике сохраняется, что окажет инфляционное давление как в этом году, так и в 2023 году. Галымжан Пирматов

При этом, как подчеркнул председатель центробанка, «ожидается, что финансирование дефицита республиканского бюджета за счет активов Национального фонда окажет поддерживающее влияние на обменный курс, но приведет к росту спроса на импорт и ослаблению фискальной позиции».

Внешние факторы инфляции

По словам Пирматова, «во внешнем секторе продолжается глобальный рост инфляции».

Существенный вклад в ее повышение вносит дорожающее продовольствие. Индекс продовольственных цен ФАО в марте текущего года достиг самого высокого уровня с 1990 года. Только за прошедший год он вырос на 33,6%. Ожидается, что мировые цены на продовольствие останутся на повышенных уровнях как в 2022 году, так и в 2023 году, – отметил глава Нацбанка.

По его словам, «наблюдается дисбаланс между спросом и предложением, который отражается на ключевых рынках продовольствия и сырья, – это происходит на фоне геополитического кризиса, высоких цен на удобрения, а также проблем с поставками».

Цены на нефть также остаются на высоких значениях. Прогнозы по мировому рынку пересматриваются в сторону небольшого снижения. При этом цена на нефть, по прогнозам аналитиков, будет складываться в среднем в диапазоне 90-100 долларов США за баррель в 2022-2023 годах. Галымжан Пирматов

Как следствие, по словам главы Нацбанка, «зафиксирован значительный рост инфляции в развитых экономиках и странах – основных торговых партнерах, что повлияет на повышение импортируемой инфляции».

При положительной динамике потребительской активности усиливается разрыв спроса и предложения. Это является одной из главных причин высокой глобальной инфляции. Галымжан Пирматов

Международный валютный фонд прогнозирует, что глобальная инфляция в 2022 году останется высокой. Ожидания по росту инфляции в развитых странах повышены с 3,9% до 5,7%, а в развивающихся – с 5,9% до 8,7%. В ответ на повышение рисков закрепления инфляции на высоких уровнях развитые страны ужесточают денежно-кредитные условия и риторику в отношении своих дальнейших действий.

Подводя итоги, председатель центробанка отметил, «что проинфляционные риски связаны со значительным фискальным импульсом при положительной динамике экономики».

Дополнительное повышательное давление на инфляцию будут оказывать рост мировых цен на продовольствие, высокие и не заякоренные инфляционные ожидания, а также разрывы цепочек поставок на фоне геополитической ситуации. Росту потребительских цен также будет способствовать ускорение инфляции в странах – торговых партнерах, в частности, в России. Галымжан Пирматов

По его словам, на сегодняшний день оценки Нацбанка демонстрируют, что повышение базовой ставки необходимо для замедления и дальнейшего разворота тенденции роста инфляции.

При этом текущее решение по уровню базовой ставки – сбалансированное и принимается с учетом влияния на экономическую активность. Мы видим, что оно не несет серьезной угрозы для кредитования и темпов экономического роста, но крайне необходимо для контроля инфляции. Устанавливаемый уровень базовой ставки на текущий момент является абсолютно адекватным и полностью соответствует складывающейся ситуации. Мягкая ДКП может привести к сомнительным быстрым выгодам, но в долгосрочной перспективе приведет к необратимым последствиям. Повышая ставку, мы повышаем привлекательность тенговых активов. Это поддержит перебалансировку поведения населения с потребительского на сберегательное. Галымжан Пирматов

Вместе с тем, как отметил глава Нацбанка, «сохраняется пространство для дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий с учетом траектории инфляционных ожиданий, обновленных прогнозов по инфляции, совокупному спросу и импорту, а также с учетом риска реализации возможных дополнительных инфляционных шоков».

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Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 6 июня в 15:00 по времени Нур-Султана с учетом результатов очередного прогнозного раунда.

Напомним, 24 февраля Национальный Банк Казахстана повысил базовую ставку с 10,25 до 13,5%.