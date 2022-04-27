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Законодательство РК
14:28 27.04.2022

Глава Нацбанка: Текущий уровень базовой ставки является абсолютно адекватным

рк, нацбанк, базовая ставка, Галымжан Пирматов, комментарий Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Устанавливаемый уровень базовой ставки на текущий момент является абсолютно адекватным и полностью соответствует складывающейся ситуации, заявил на брифинге председатель Национального Банка Казахстана Галымжан Пирматов.

Он считает, что повышение базовой ставки до 14% в текущих условиях необходимо для разворота тенденции роста инфляции. При этом решение по уровню базовой ставки сбалансированное и принимается с учетом его влияния на экономическую активность.

Мы видим, что оно не несет серьезной угрозы для кредитования и темпов экономического роста, но крайне необходимо для контроля инфляции. Устанавливаемый уровень базовой ставки на текущий момент является абсолютно адекватным и полностью соответствует складывающейся ситуации. Мягкая денежно-кредитная политика может привести к сомнительным быстрым выгодам, но в долгосрочной перспективе приведет к необратимым последствиям.Галымжан Пирматов

Согласно приведенным на брифинге данным, экономическая активность подкрепляется растущими объемами кредитования.

Так, за первый квартал объем новых выданных кредитов экономике увеличился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе бизнесу – на 19,6%, населению – на 32,5%.

При этом, как показали итоги марта 2022 года, повышение ставки не является сдерживающим фактором для кредитования в условиях усиливающейся неопределенности и изменения условий выдачи кредитов.Галымжан Пирматов

Было отмечено, что текущее решение по базовой ставке также повышает привлекательность тенговых активов. Это поддержит перебалансировку поведения населения с потребительского на сберегательное.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка РК по базовой ставке будет объявлено 6 июня в 15:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, Нацбанк принял решение с 26 апреля повысить базовую ставку с 13,5% до 14% с процентным коридором +/- 1 п.п.

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