Назначен новый советник президента Казахстана
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Отарбаев Малик Нуржанулы назначен советником президента Республики Казахстан, – говорится в тексте.
Малик Отарбаев родился 2 февраля 1980 года в Жамбылской области.
Трудовой стаж:
стажер-исследователь на факультете международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби (2001-2003);
аспирант факультета международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби, ответственный секретарь, главный редактор, главный координатор журнала «Диалог» Евразия-Казахстан», главный координатор журнала «Қаламгер» Союза писателей Казахстана, представитель Министерства культуры и спорта РК в Международной организации ТЮРКСОЙ по развитию тюркской культуры (2003-2016);
третий секретарь Посольства РК в Турецкой Республике (04.2016-11.2018);
заместитель акима Туркестанской области (11.2018-2020);
руководитель Национального центра рукописей и редких книг (с 11.2020).