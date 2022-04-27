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Законодательство РК
16:20 27.04.2022

Назначен новый советник президента Казахстана

рк, президент, советник, Малик Отарбаев, назначение Фото: ontustik.gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Малика Отарбаева своим советником, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Отарбаев Малик Нуржанулы назначен советником президента Республики Казахстан, – говорится в тексте.

Малик Отарбаев родился 2 февраля 1980 года в Жамбылской области.

Трудовой стаж:

  • стажер-исследователь на факультете международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби (2001-2003);

  • аспирант факультета международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби, ответственный секретарь, главный редактор, главный координатор журнала «Диалог» Евразия-Казахстан», главный координатор журнала «Қаламгер» Союза писателей Казахстана, представитель Министерства культуры и спорта РК в Международной организации ТЮРКСОЙ по развитию тюркской культуры (2003-2016);

  • третий секретарь Посольства РК в Турецкой Республике (04.2016-11.2018);

  • заместитель акима Туркестанской области (11.2018-2020);

  • руководитель Национального центра рукописей и редких книг (с 11.2020).

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