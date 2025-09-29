#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Политика

Ернар Лазар назначен советником президента Казахстана

, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 15:03
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил еще одного советника. Им стал Ернар Лазар, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды в своем Telegram-канале сегодня, 29 сентября 2025 года:

"Распоряжением главы государства Лазар Ернар назначен советником президента Республики Казахстан по международным вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности".

Ернар Лазар родился в 1986 году в Алматы. Получил высшее образование, является магистром международных отношений.

В 2006 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международная экономика". В 2011 году – Институт дипломатии Академии государственного управления при президенте РК.

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Казахстана.

В 2007-2010 годах – атташе, третий секретарь посольства РК в Японии.

В 2011-2013 гг. – второй секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК.

В 2013-2017 гг. – второй, первый секретарь посольства Казахстана в Нидерландах.

В 2017-2018 гг. – советник Департамента Европы Министерства иностранных дел Казахстана.

С января 2018 года работал консультантом, инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отдела внешней политики и международных связей Администрации президента РК.

11 июля 2023 года назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК.

1 сентября 2023 года уже назначен заведующим Отделом внешней политики.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

За последние дни это не первое назначение в Администрации президента. Ранее в Акорде заявили, что кадровые перестановки в стране являются обычной кадровой ротацией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ержан Казыхан освобожден от должности помощника Токаева
09:01, 26 сентября 2025
Ержан Казыхан освобожден от должности помощника Токаева
Бахытжан Сапиев стал советником президента Казахстана
17:08, 25 сентября 2025
Бахытжан Сапиев стал советником президента Казахстана
Ернар Баспаев покинул пост советника Токаева
17:07, 25 сентября 2025
Ернар Баспаев покинул пост советника Токаева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: