Ернар Лазар назначен советником президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил еще одного советника. Им стал Ернар Лазар, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды в своем Telegram-канале сегодня, 29 сентября 2025 года:

"Распоряжением главы государства Лазар Ернар назначен советником президента Республики Казахстан по международным вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности".

Ернар Лазар родился в 1986 году в Алматы. Получил высшее образование, является магистром международных отношений.

В 2006 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международная экономика". В 2011 году – Институт дипломатии Академии государственного управления при президенте РК.

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Казахстана.

В 2007-2010 годах – атташе, третий секретарь посольства РК в Японии.

В 2011-2013 гг. – второй секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК.

В 2013-2017 гг. – второй, первый секретарь посольства Казахстана в Нидерландах.

В 2017-2018 гг. – советник Департамента Европы Министерства иностранных дел Казахстана.

С января 2018 года работал консультантом, инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отдела внешней политики и международных связей Администрации президента РК.

11 июля 2023 года назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК.

1 сентября 2023 года уже назначен заведующим Отделом внешней политики.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

За последние дни это не первое назначение в Администрации президента. Ранее в Акорде заявили, что кадровые перестановки в стране являются обычной кадровой ротацией.