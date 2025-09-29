Ернар Лазар назначен советником президента Казахстана
Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды в своем Telegram-канале сегодня, 29 сентября 2025 года:
"Распоряжением главы государства Лазар Ернар назначен советником президента Республики Казахстан по международным вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности".
Ернар Лазар родился в 1986 году в Алматы. Получил высшее образование, является магистром международных отношений.
В 2006 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международная экономика". В 2011 году – Институт дипломатии Академии государственного управления при президенте РК.
Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Казахстана.
В 2007-2010 годах – атташе, третий секретарь посольства РК в Японии.
В 2011-2013 гг. – второй секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК.
В 2013-2017 гг. – второй, первый секретарь посольства Казахстана в Нидерландах.
В 2017-2018 гг. – советник Департамента Европы Министерства иностранных дел Казахстана.
С января 2018 года работал консультантом, инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отдела внешней политики и международных связей Администрации президента РК.
11 июля 2023 года назначен заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК.
1 сентября 2023 года уже назначен заведующим Отделом внешней политики.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.
За последние дни это не первое назначение в Администрации президента. Ранее в Акорде заявили, что кадровые перестановки в стране являются обычной кадровой ротацией.